Камерун в зрелищном матче отобрал победу у Сербии на ЧМ-2022 28 ноября, 14:08 Камерун отыгрался после 1:3 (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Сборная Камеруна сыграла вничью 3:3 с Сербией в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе G.



Камерун первым открыл счет, когда на 29-й минуте Кастелетто замкнул мяч в ворота на дальней стойке.

Впрочем, Сербии еще до перерыва удалось выйти вперед, забив два гола в компенсированное время. Сначала Павлович головой отправил мяч в угол ворот, а через две минуты Милинкович-Савич нанес точный удар из-за пределов штрафной.

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На 53-й минуте сербы провели еще одну голевую комбинацию, которую завершил Митрович, удвоив преимущество своей команды.

Но несмотря на уверенное преимущество в счете, Сербии не удалось выиграть матч.



На 64-й минуте Абубакар воспользовался ошибкой в защите и эффектно перекинул голкипера, сократив разрыв в счете, а через две минуты Венсан выступил в роли ассистента, отдав пас на Чупо-Мотинг, который сравнял счет.

Таким образом, у обеих сборных теперь по одному очку.

Камерун — Сербия 3:3

Голы: Кастелетто, 29, Абубакар, 64, Чупо-Мотинг, 66 — Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович 53

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В первом туре Сербия уступила Бразилии (0:2), а Камерун проиграл Швейцарии (0:1).