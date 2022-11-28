Камерун в зрелищном матче отобрал победу у Сербии на ЧМ-2022
Камерун отыгрался после 1:3 (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Сборная Камеруна сыграла вничью 3:3 с Сербией в матче второго тура чемпионата мира по футболу в группе G.
Камерун первым открыл счет, когда на 29-й минуте Кастелетто замкнул мяч в ворота на дальней стойке.
Впрочем, Сербии еще до перерыва удалось выйти вперед, забив два гола в компенсированное время. Сначала Павлович головой отправил мяч в угол ворот, а через две минуты Милинкович-Савич нанес точный удар из-за пределов штрафной.
На 53-й минуте сербы провели еще одну голевую комбинацию, которую завершил Митрович, удвоив преимущество своей команды.
Но несмотря на уверенное преимущество в счете, Сербии не удалось выиграть матч.
На 64-й минуте Абубакар воспользовался ошибкой в защите и эффектно перекинул голкипера, сократив разрыв в счете, а через две минуты Венсан выступил в роли ассистента, отдав пас на Чупо-Мотинг, который сравнял счет.
Таким образом, у обеих сборных теперь по одному очку.
Камерун — Сербия 3:3
Голы: Кастелетто, 29, Абубакар, 64, Чупо-Мотинг, 66 — Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович 53
Турнирная таблица
В первом туре Сербия уступила Бразилии (0:2), а Камерун проиграл Швейцарии (0:1).