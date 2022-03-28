Сборная Канады впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу 28 марта, 14:42 Цей матеріал також доступний українською Канада сыграет на чемпионате мира по футболу во второй раз в истории (Фото:Dan Hamilton-USA TODAY Sports)

Сборная Канады стала еще одним участником чемпионата мира, который в этом году состоится в Катаре.

Канада завоевала путевку на ЧМ-2022 после разгромной победы над Ямайкой со счетом 4:0 в матче 13-го тура отбора в зоне КОНКАКАФ.

Канада набрала 28 очков и за тур до завершения отборочного цикла занимает в группе первое место, опережая США и Мексику на три очка и на пять баллов Коста-Рику, которая идет на четвертом месте.

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Сборная Канады вышла на чемпионат мира во второй раз в истории и впервые с 1986 года.

Из отборочной группы КОНКАКАФ напрямую на мундиаль попадают первые три сборные, а четвертая сыграет в плей-офф с лучшей национальной командой Океании.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Таким образом, уже известны 20 участников чемпионата мира из 32-х: Катар, Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия и Канада.

Ранее сообщалось, что сборная Италии дома сенсационно проиграла Северной Македонии со счетом 0:1 впервые в истории пропустит два чемпионата мира подряд.