Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины 21 июня, 17:18 Фабио Каннаваро (Фото:instagram.com/fabiocannavaroofficial)

Бывший защитник сборной Италии, Ювентуса и Реала Фабио Каннаваро примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Итальянская легендарный футболист согласился сыграть в поединке, который посвящен Украине.

Ballon D'or, FIFA World Player of the Year, and FIFA World Cup winner Fabio Cannavaro joins Game4Ukraine ⚽️ - August 5th, 2023, Stamford Bridge, London.



For tickets and further info, visit https://t.co/UPaeinPY8K 🇺🇦@fabiocannavaro #game4ukraine pic.twitter.com/XYu6zdL9H7 — game4ukraine (@game_4_ukraine) June 21, 2023

Матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

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Каннаваро получил Золотой мяч в 2006 году после того, как вместе со сборной Италией выиграл чемпионат мира.

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Напомним, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Отметим, что команду Зинченко возглавит бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер.