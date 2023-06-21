Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

21 июня, 17:18
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Фабио Каннаваро (Фото:instagram.com/fabiocannavaroofficial)

Фабио Каннаваро (Фото:instagram.com/fabiocannavaroofficial)

Бывший защитник сборной Италии, Ювентуса и Реала Фабио Каннаваро примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Итальянская легендарный футболист согласился сыграть в поединке, который посвящен Украине.

Матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

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Каннаваро получил Золотой мяч в 2006 году после того, как вместе со сборной Италией выиграл чемпионат мира.

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Напомним, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Отметим, что команду Зинченко возглавит бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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