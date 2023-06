Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Ballon D'or, FIFA World Player of the Year, and FIFA World Cup winner Fabio Cannavaro joins Game4Ukraine ⚽️ - August 5th, 2023, Stamford Bridge, London.



For tickets and further info, visit https://t.co/UPaeinPY8K 🇺🇦@fabiocannavaro #game4ukraine pic.twitter.com/XYu6zdL9H7