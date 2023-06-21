Обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Фабио Каннаваро (Фото:instagram.com/fabiocannavaroofficial)
Бывший защитник сборной Италии, Ювентуса и Реала Фабио Каннаваро примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
Итальянская легендарный футболист согласился сыграть в поединке, который посвящен Украине.
Матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.
Каннаваро получил Золотой мяч в 2006 году после того, как вместе со сборной Италией выиграл чемпионат мира.
Напомним, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.
Отметим, что команду Зинченко возглавит бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер.