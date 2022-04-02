Легендарный итальянский тренер отказался общаться с российскими журналистами

2 апреля, 17:19
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В 2012—2015 годах Капелло тренировал сборную России (Фото:Football Italia)

В 2012—2015 годах Капелло тренировал сборную России (Фото:Football Italia)

Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло на фоне войны в Украине отказался общаться с российскими журналистами.

После жеребьевки чемпионата мира по футболу российский журналист попытался взять интервью у Капелло, однако не добился цели, сообщает Матч ТВ.

«Я не общаюсь с российскими журналистами», — сказал Капелло.

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Примечательно, что в 2012—2015 годах Капелло был главным тренером сборной России.

Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований.

Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Теги:   Футбол Фабио Капелло

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