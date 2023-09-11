«Считаю, что его появление возможно». Капитан сборной Украины имеет большие шансы сыграть на Сан-Сиро против Италии 11 сентября, 21:32 Ярмоленко (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не исключил появление Андрея Ярмоленко в матче отбора на Евро-2024 против итальянцев.

По словам руководителя сборной, капитан главной команды страны уже несколько дней тренируется в общей группе и имеет неплохие шансы помочь Украине в матче с Италией.

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«Андрей тренируется. Вы видели, что он был на замене. К сожалению, он не имеет практики. Последние 3−4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление завтра полностью возможно», — сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии в отборочном матче на Евро-2024. А во вторник, 12 сентября, команда Сергея Реброва встретится с Италией на Сан-Сиро.

Ранее главный тренер Италии Лучано Спаллетти засыпал комплиментами украинскую сборную перед матчем в отборе на Евро-2024.