Ребров довызвал в сборную Украины спасителя Динамо в Лиге конференций
Александр Караваев (Фото:УАФ)
Защитник киевского Динамо Александр Караваев попал в основной список сборной Украины.
Пресс-служба УАФ сообщила, что главный тренер Сергей Ребров принял решение довызвать 31-летнего игрока, который находился в резервном списке.
Отметим, что Караваев помог киевскому клубу пройти в плей-офф раунде Лиги конференций, забив спасительный гол в концовке игры с Арисом.
Сборная Украины начнет свой тренировочный сбор 3 сентября в польском городе Тшебница.
В субботу, 9 сентября, Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.
Напомним, на нашем сайте доступен полный состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024.