Ребров довызвал в сборную Украины спасителя Динамо в Лиге конференций 22 августа, 18:23 Александр Караваев (Фото:УАФ)

Защитник киевского Динамо Александр Караваев попал в основной список сборной Украины.

Пресс-служба УАФ сообщила, что главный тренер Сергей Ребров принял решение довызвать 31-летнего игрока, который находился в резервном списке.

Отметим, что Караваев помог киевскому клубу пройти в плей-офф раунде Лиги конференций, забив спасительный гол в концовке игры с Арисом.

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Сборная Украины начнет свой тренировочный сбор 3 сентября в польском городе Тшебница.

В субботу, 9 сентября, Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Напомним, на нашем сайте доступен полный состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024.