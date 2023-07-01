Не успел сыграть ни одного матча. ФИФА обязала экс-клуб АПЛ заплатить за трансфер погибшего в авиакатастрофе футболиста 1 июля, 17:28 Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем 21 января 2019 года (Фото:elmediapuntacom/Twitter)

Валлийский Кардифф обязали выплатить средства французскому Нанту за трансфер Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в 2019 году, не успев сыграть за экс-клуб английской Премьер-лиги ни одного матча.

Международная федерация футбол (ФИФА) обязала Кардифф, который теперь выступает в Чемпионшипе, заплатить Нанту более 11 млн евро, сообщает BBC.

В 2019 году Кардифф подписал Салу за 17 млн евро, но после гибели футболиста пытался отменить трансфер.

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Из-за отказа рассчитаться с Нантом Кардифф получил запрет на трансферы и был вынужден выплатить первый транш размером около 6 млн евро.

В итоге ФИФА обязал Кардифф выплатить еще два транша размером около 11 млн евро, чтобы полностью покрыть трансфер.

Кардифф считает это решение несправедливым, поскольку до сих пор продолжается расследование в отношении сотрудников Нанта, которых обвиняют в мошенничестве.

Сообщалось, что 21 января 2019 года над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились новичок Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Обломки самолета удалось найти только 3 февраля. Спасатели смогли обнаружить тело погибшего футболиста.

Через три месяца после гибели сына от сердечного приступа умер отец Эмилиано Салы.

