«Многих вещей я не понимал». Воспитанник Динамо рассказал об уничтожении российского паспорта 2 октября, 22:16 Каретник является уроженцем Полтавской области (Фото:ФК Полтава)

Воспитанник киевского Динамо и новичок Полтавы Сергей Каретник рассказал об уничтожении своего российского паспорта.



Слова 27-летнего полузащитника приводит официальный сайт его нового клуба.

«После начала полномасштабной войны я написал заявление о выходе из российского гражданства, а паспорт просто уничтожил!

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Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего. Думаю, я не единственный, кто через это прошел", — сказал Сергей.

Также Каретник объяснил, что российское гражданство он принимал, когда ему было 17 лет. Тогда, по его словам, он «многих вещей не понимал».

Также футболист, родившийся в Полтавской области, признался, что от украинского гражданства он никогда не отказывался, а себя он всегда считал украинцем.

Сообщалось, что звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова жестко высказалась о президенте своей страны Владимире Путине.