Посоветовался с Роналду: Бензема получил космическое предложение из Саудовской Аравии 31 мая, 23:15 Карим Бензема (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Нападающий Реала Карим Бензема в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает As, французский футболист получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад, который стал чемпионом Саудовской Аравии, намерен переманить звездного игрока к себе в состав.

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По информации источника, клуб предложил Бензема двухлетний контракт, по которому он заработает 200 миллионов евро.

Отмечается, что во время переговоров Карим провел разговор с Криштиану Роналду, который рассказал ему по поводу уровня игры и жизни в арабской стране.

Ожидается, что переход обладателя Золотого мяча состоится в ближайшее время. Действующий контракт Бензема с Реалом истекает летом текущего года.

Напомним, Бензема выступает за мадридский Реал с 2009 года. За это врем он провел 647 матчей, в которых забил 353 и оформил 165 результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин покинет королевский клуб.