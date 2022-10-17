Золотой мяч-2022. СМИ назвали обладателя приза лучшему футболисту года

17 октября, 12:47
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Бензема может впервые в карьере выиграть Золотой мяч (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Бензема может впервые в карьере выиграть Золотой мяч (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Обладателем Золотого мяча в 2022 году станет нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации авторитетного итальянского издания, кроме Бензема в пятерку лучших футболистов года войдут нападающие Роберт Левандовский (Барселона), Садио Мане (Бавария), Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Винисиус Жуниор (Реал).

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Бензема впервые в карьере может стать обладателем Золотого мяча.

Церемония награждения состоится 17 октября в Париже.

Ранее форвард Баварии Садио Мане назвал Бензема главным претендентом на Золотой мяч.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Карим Бензема ФК Реал Мадрид Золотой мяч Сборная Франции

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