«Никто не сомневается». Президент Реала спрогнозировал следующего обладателя Золотого мяча 1 мая, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Перес считает, что Бензема уже давно заслуживает Золотой мяч (Фото:ФК Реал)

После победы Реала в чемпионате Испании президент клуба Флорентино Перес заявил, что следующим обладателем Золотого мяча должен стать форврад «сливочных» Карим Бензема.

По словам Переса, Бензема уже долго демонстрирует хороший футбол и должен был получить приз лучшему игроку мира еще раньше, сообщает Onze Mondial.



"Бензема хорошо играет не только сейчас, он демонстрирует качественный футбол с момента перехода в Реал. Никто не сомневается, что он получит Золотой мяч. Они больше не могут забирать этот приз у него.

Видео дня

Бензема выигрывает Золотой мяч, он должен получить еще раньше. Весь мир знает об этом", – сказал Перес

Накануне Реал обыграл Эспаньол (4:0) и завоевал 35-й титул чемпиона Испании.

Сообщалось, что наставник Реала Карло Анчелотти стал первым тренером в истории футбола, завоевавшим чемпионский титул во всех топ-5 лигах Европы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.