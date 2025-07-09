Экс-тренер Реала Анчелотти получил год заключения и штраф из-за налогового мошенничества

Суд Мадрида вынес приговор бывшему наставнику Реала, а ныне главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти по делу об уклонении от уплаты налогов в 2014 году.

Об этом сообщает EFE.

Карло Анчелотти приговорили к одному году лишения свободы и обязали уплатить штраф в размере 386 361 евро. Также ему запретили получать государственные субсидии и налоговые льготы в течение трех лет.

Анчелотти избежал наказания за аналогичное обвинение в 2015 году, но суд постановил, что возмещение убытков на ту же сумму (386 361 евро) должно быть выплачено в пользу налоговой службы Испании.

Прокуратура ранее обвиняла тренера в общем уклонении от уплаты более миллиона евро за два года. Сам Анчелотти на суде настаивал на невиновности, объясняя, что действовал согласно советам клуба и своих финансовых консультантов.

Следует отметить, что Анчелотти полностью погасил задолженность в декабре 2021 года, что могло стать смягчающим фактором при рассмотрении дела.

Анчелотти, скорее всего, не будет отбывать наказание в тюрьме, поскольку по испанскому законодательству приговоры до двух лет за первое правонарушение, как правило, не предусматривают фактического заключения.

Ранее сообщалось, что сын Анчелотти возглавил команду, которая сотворила сенсацию на клубном чемпионате мира — Ботафого.