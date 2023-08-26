«Он заслужил играть». Анчелотти сделал неутешительное заявление для Лунина относительно основного голкипера Реала

26 августа, 13:39
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Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Кепа Аррисабалага дебютировал в составе «сливочных» в победном матче против Сельты (1:0). Андрей Лунин весь поединок просидел на скамейке запасных.

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что Кепа своей игрой доказал, что заслуживает быть основным вратарем. Но наставник добавил, что не нужно списывать украинского голкипера.

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«Планирую ли оставлять Кепу в стартовом составе? Я считаю, что он заслужил играть. В первых двух матчах Лунин хорошо защищал ворота. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Анчелотти.

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Напомним, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.

Следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет 2 сентября дома против Хетафе.

Ранее Анчелотти заявил, что Лунину не хватает опыта, чтобы быть первым номером команды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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