«Он заслужил играть». Анчелотти сделал неутешительное заявление для Лунина относительно основного голкипера Реала
Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)
Кепа Аррисабалага дебютировал в составе «сливочных» в победном матче против Сельты (1:0). Андрей Лунин весь поединок просидел на скамейке запасных.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что Кепа своей игрой доказал, что заслуживает быть основным вратарем. Но наставник добавил, что не нужно списывать украинского голкипера.
«Планирую ли оставлять Кепу в стартовом составе? Я считаю, что он заслужил играть. В первых двух матчах Лунин хорошо защищал ворота. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Анчелотти.
Напомним, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.
Следующий матч в чемпионате Испании Реал сыграет 2 сентября дома против Хетафе.
Ранее Анчелотти заявил, что Лунину не хватает опыта, чтобы быть первым номером команды.