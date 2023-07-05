Главный тренер мадридского Реала возглавил сборную Бразилии — СМИ 5 июля, 11:44 Анчелотти (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Контракт итальянского специалиста Карло Анчелотти со сборной Бразилии начнет действовать летом 2024 года. Ранее Реал определился с судьбой тренера.

Об этом заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес, сообщает El Chiringuito TV.

«Анчелотти повезет сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года. Его контракт будет действовать до чемпионата мира 2026 года», — сказал Родригес.

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🇧🇷 ANCELOTTI, seleccionador de BRASIL de 2024 a 2026 🇧🇷



😯 Lo confirma el presidente de la Federación Brasileña, Ednaldo Rodrigues. pic.twitter.com/wBhg48tAHx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2023

Также отмечается, что тренер Флуминенсе Фернандо Диниз будет возглавлять бразильскую сборную, пока Анчелотти будет работать в мадридском Реале.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал рекордным трансфером в истории футбола, перейдя в Реал за огромные деньги.