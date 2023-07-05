Главный тренер мадридского Реала возглавил сборную Бразилии — СМИ

5 июля, 11:44
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Анчелотти (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Анчелотти (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Контракт итальянского специалиста Карло Анчелотти со сборной Бразилии начнет действовать летом 2024 года. Ранее Реал определился с судьбой тренера.

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Об этом заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес, сообщает El Chiringuito TV.

«Анчелотти повезет сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года. Его контракт будет действовать до чемпионата мира 2026 года», — сказал Родригес.

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Также отмечается, что тренер Флуминенсе Фернандо Диниз будет возглавлять бразильскую сборную, пока Анчелотти будет работать в мадридском Реале.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе стал рекордным трансфером в истории футбола, перейдя в Реал за огромные деньги.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии

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