Один из величайших футбольных тренеров в истории анонсировал завершение карьеры 13 августа, 23:18 Карло Анчелотти выиграл все величайшие клубные титулы мира (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти объявил, что после работы в испанском клубе завершит свою карьеру.

Итальянский тренер планирует завязать с тренерской работой летом 2024 года, когда у него истечет контракт с Реалом, сообщает 90min со ссылкой на Il Messagero.

«Этот этап в Реале завершит мою карьеру. После "белых" я остановлюсь. Реал – вершина футбола. Есть смысл покончить с этим после этого опыта», – сказал Анчелотти.

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63-летний Анчелотти считается одним из самых выдающихся тренеров всех времен, завоевав с начала своей карьеры в 1992 году множество титулов.

Анчелотти - единственный тренер, выигравший чемпионский титул в каждой из пяти лучших лиг Европы — с Миланом, Челси, ПСЖ, Реалом и Баварией.

Также итальянец является самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов, выиграв турнир четыре раза, а недавно он стал первым наставником, четырежды выигрывавшим Суперкубок УЕФА.

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