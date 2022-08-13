Один из величайших футбольных тренеров в истории анонсировал завершение карьеры
Карло Анчелотти выиграл все величайшие клубные титулы мира (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти объявил, что после работы в испанском клубе завершит свою карьеру.
Итальянский тренер планирует завязать с тренерской работой летом 2024 года, когда у него истечет контракт с Реалом, сообщает 90min со ссылкой на Il Messagero.
«Этот этап в Реале завершит мою карьеру. После "белых" я остановлюсь. Реал – вершина футбола. Есть смысл покончить с этим после этого опыта», – сказал Анчелотти.
63-летний Анчелотти считается одним из самых выдающихся тренеров всех времен, завоевав с начала своей карьеры в 1992 году множество титулов.
Анчелотти - единственный тренер, выигравший чемпионский титул в каждой из пяти лучших лиг Европы — с Миланом, Челси, ПСЖ, Реалом и Баварией.
Также итальянец является самым успешным тренером в истории Лиги чемпионов, выиграв турнир четыре раза, а недавно он стал первым наставником, четырежды выигрывавшим Суперкубок УЕФА.
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