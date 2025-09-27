Киевляне не выиграли в третьем матче подряд (Фото: ФК Динамо)

В субботу, 27 сентября, львовские Карпаты сыграли в результативную ничью против действующего чемпиона Украины — киевского Динамо.

Карпаты — Динамо 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+4 — Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Хозяева неожиданно повели в счете на 24-й минуте благодаря голу Альвареса, а уже через три минуты Бруниньо удвоил преимущество Карпат — 2:0.

Впрочем еще до перерыва капитан Динамо Александр Караваев сократил отставание после подачи с углового.

В начале второго тайма киевляне вышли вперед: сперва Николай Шапаренко сравнял счет, а через две минуты Караваев оформил дубль — 2:3.

Однако удержать победу Динамо не удалось. На четвертой компенсированной минуте Денис Мирошниченко после суматохи в штрафной площади гостей точным ударом с дальней дистанции спас ничью для львов.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ Динамо продолжает лидировать с 15 очками, тогда как Карпаты поднялись на 10-ю строчку, имея в своем активе восемь баллов.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

