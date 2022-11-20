Курьез дня. Украинский клуб в официальном матче играл с 12-ю футболистами в составе — фото 20 ноября, 21:20 Матч завершился победой Карпат (Фото:ФК Карпаты)

В матче 13-го тура Первой лиги Украины между львовскими Карпатами и ивано-франковским Прикарпатьем произошел курьезный инцидент.

Во втором тайме в составе Карпат в течение нескольких минут на поле было 12 футболистов, тогда как разрешено иметь в составе 11 игроков, сообщает Zorya Londonsk в Twitter.

Дело в том, что игрок, которого заменили, остался на поле и продолжил игру.

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При этом арбитр матча Дмитрий Кривушкин не заметил этого казуса, пока на ошибку не обратили внимание присутствующие на трибунах, после чего лишний игрок покинул поле и команды продолжили играть в 11 на 11.

В итоге матч завершился победой Карпат со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что финальный матч Трофея чемпионов Аргентины между Бока Хуниорсом и Расингом завершился досрочно через семь удалений в первой команде.