После поражения от Эпицентра со счетом 1:3 в 9 туре УПЛ позиция главного тренера Карпат Владислава Лупашко оказалась под угрозой.

Как сообщает Sport.ua заменить Лупашко на посту наставника Карпат в будущем может легенда Динамо и сборной Украины Олег Лужный, который является воспитанником львовского футбола.

Реклама

Отмечается, что руководство клуба пока не планирует делать резких изменений и по крайней мере до завершения первой части сезона Лупашко продолжит работать с командой.

Если же результаты останутся неудовлетворительными, то главным претендентом на пост наставника называют именно Лужного.

Сейчас он работает в структуре УАФ, но, по данным источника, не скрывает желания вернуться к тренерской деятельности.

Сейчас Карпаты имеют 11 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Олег Лужный может возглавить сборную Украины по футболу, однако сам экс-футболист опроверг эту информацию.