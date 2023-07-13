«Покажет только результат». Журналист рассказал, какой украинский клуб подарил Металлисту шанс на жизнь 13 июля, 13:12 Металлист (Фото:Украинская Премьер-лига)

Ведущий YouTube-канала ТаТоТаке Михаил Спиваковский назвал львовские Карпаты, которые возглавил Мирон Маркевич, главным спонсором харьковского Металлиста.

Журналист отметил, что то, что большинство новых игроков Карпат являются бывшими футболистами харьковчан — это понятная цепочка доверия между тренером львовского клуба и руководством Металлиста.

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«Большинство новичков Карпат — это экс-игроки Металлиста. Это абсолютно понятная цепочка доверия между Маркевичем и Красниковым.

Карпаты, как и ЛНЗ, оказали значительную финансовую помощь Металлисту. Тот самый Пидлепенец разыгрывался, как на аукционе, и Карпаты его выиграли.

Фактически сейчас Карпаты — главный спонсор Металлиста. Хорошо это или плохо — покажет только результат", — сказал Спиваковский в Telegram-канале ТаТоТаке.

Отметим, что харьковчане по итогам сезона вылетели из УПЛ, заняв 15-е место.

Напомним, что Маркевич тренировал харьковский Металлист в период с 2005 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что львовский футбольный клуб подписал сразу 16 новых игроков.