«Покажет только результат». Журналист рассказал, какой украинский клуб подарил Металлисту шанс на жизнь
Металлист (Фото:Украинская Премьер-лига)
Ведущий YouTube-канала ТаТоТаке Михаил Спиваковский назвал львовские Карпаты, которые возглавил Мирон Маркевич, главным спонсором харьковского Металлиста.
Журналист отметил, что то, что большинство новых игроков Карпат являются бывшими футболистами харьковчан — это понятная цепочка доверия между тренером львовского клуба и руководством Металлиста.
«Большинство новичков Карпат — это экс-игроки Металлиста. Это абсолютно понятная цепочка доверия между Маркевичем и Красниковым.
Карпаты, как и ЛНЗ, оказали значительную финансовую помощь Металлисту. Тот самый Пидлепенец разыгрывался, как на аукционе, и Карпаты его выиграли.
Фактически сейчас Карпаты — главный спонсор Металлиста. Хорошо это или плохо — покажет только результат", — сказал Спиваковский в Telegram-канале ТаТоТаке.
Отметим, что харьковчане по итогам сезона вылетели из УПЛ, заняв 15-е место.
Напомним, что Маркевич тренировал харьковский Металлист в период с 2005 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что львовский футбольный клуб подписал сразу 16 новых игроков.