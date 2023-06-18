Знаменитый украинский клуб оставит Металлист без футболистов — СМИ

18 июня, 13:40
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Львовяне подпишут 11 новых игроков (Фото:Фк Карпаты Львов)

Львовяне подпишут 11 новых игроков (Фото:Фк Карпаты Львов)

Львовские Карпаты, которые возглавил Мирон Богданович Маркевич, подпишут сразу 11 новых футболистов, сообщает Sport.ua.

По информации источника, в понедельник, 19 июня, «зелено-белые» официально объявят о подписании новичков.

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Среди новых игроков будут футболисты харьковского Металлиста, которые были костяком команды прошлого сезона.

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Также Карпаты нацелены на подписание забивного форварда. Отмечается, что поиски ведутся не только в украинских клубах, но и в командах из Южной Америки.

Ранее сообщалось, что львовские Карпаты обратились к одноклубнику Михаила Мудрика, который приехал в Москву на выставочный матч.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Карпаты (Львов) Мирон Маркевич

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