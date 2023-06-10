«Какие на вкус кровавые российские рубли?» Украинский клуб жестко обратился к одноклубнику Михаила Мудрика 10 июня, 13:29 Хаким Зиеш (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Львовские Карпаты, которые недавно возглавил Мирон Маркевич, прокомментировали визит вингера лондонского Челси Хакима Зиеша в Москву на выставочный матч.

«Зелено-белые» в своем Twitter-аккаунте обратили внимание на то, как Михаил Мудрик, который тоже является игроком Челси, поздравил оккупантов, а как это сделал марокканский футболист.

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«Два игрока Челси на прошлой неделе тепло поздравили россиян. Видите разницу? Зиеш, какие на вкус кровавые российские рубли?» — написали львовяне.

Two @ChelseaFC players had warm greetings for russians last week. Can you see the difference?



Hakim Ziyech, how do bloody russian rubles taste? pic.twitter.com/LKskKrBhp5 — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) June 9, 2023

Напоминаем, что в январе этого года Марокко стало первой африканской страной, которая оказала военную помощь Украине в войне против России, а в июне марокканский футболист посетил столицу оккупантов.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал поздравил российского футболиста с днем рождения.