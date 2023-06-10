«Какие на вкус кровавые российские рубли?» Украинский клуб жестко обратился к одноклубнику Михаила Мудрика

10 июня, 13:29
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Хаким Зиеш (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Хаким Зиеш (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Львовские Карпаты, которые недавно возглавил Мирон Маркевич, прокомментировали визит вингера лондонского Челси Хакима Зиеша в Москву на выставочный матч.

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«Зелено-белые» в своем Twitter-аккаунте обратили внимание на то, как Михаил Мудрик, который тоже является игроком Челси, поздравил оккупантов, а как это сделал марокканский футболист.

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«Два игрока Челси на прошлой неделе тепло поздравили россиян. Видите разницу? Зиеш, какие на вкус кровавые российские рубли?» — написали львовяне.

Напоминаем, что в январе этого года Марокко стало первой африканской страной, которая оказала военную помощь Украине в войне против России, а в июне марокканский футболист посетил столицу оккупантов.

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Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал поздравил российского футболиста с днем рождения.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Карпаты Михаил Мудрик

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