Известный львовский клуб подписал ряд футболистов из Премьер-лиги — СМИ

20 июня, 20:37
Поделиться:
«Львы» подписали четырех игроков Металлиста (Фото:Фк Карпаты Львов)

«Львы» подписали четырех игроков Металлиста (Фото:Фк Карпаты Львов)

Львовские Карпаты, которые тренирует Мирон Маркевич, завершили трансферы четырех футболистов харьковского Металлиста.

Читайте также:
Прогресс Зинченко и провал Мудрика. Игроки сборной Украины, выступающие в Англии, получили новый ценник

Об этом сообщает Спортивка.

По информации источника, львовяне уже подписали контракт с центральным защитником Богданом Порохом, защитником Юрием Романюком, центральным полузащитником Егором Демченко и левым полузащитником Егором Карташовым.

Видео дня

Также Карпаты пытаются оформить трансфер Ростислава Русина, который защищает цвета Металлиста-1925.

Читайте также:
«Какие на вкус кровавые российские рубли?» Украинский клуб жестко обратился к одноклубнику Михаила Мудрика

Ранее сообщалось, что Карпаты подпишут контракты с 11 новичками. Среди них будет игрок из Южной Америки.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X