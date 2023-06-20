Известный львовский клуб подписал ряд футболистов из Премьер-лиги — СМИ 20 июня, 20:37 «Львы» подписали четырех игроков Металлиста (Фото:Фк Карпаты Львов)

Львовские Карпаты, которые тренирует Мирон Маркевич, завершили трансферы четырех футболистов харьковского Металлиста.

Об этом сообщает Спортивка.

По информации источника, львовяне уже подписали контракт с центральным защитником Богданом Порохом, защитником Юрием Романюком, центральным полузащитником Егором Демченко и левым полузащитником Егором Карташовым.

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Также Карпаты пытаются оформить трансфер Ростислава Русина, который защищает цвета Металлиста-1925.

Ранее сообщалось, что Карпаты подпишут контракты с 11 новичками. Среди них будет игрок из Южной Америки.