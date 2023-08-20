«Вы поддерживаете смерть украинцев». Львовский клуб «уничтожил» представителя Ла Лиги за трансфер игрока сборной России — фото
ФК Карпаты (Фото:Instagram)
Львовские Карпаты отреагировали на трансфер Арсена Захаряна из московского Динамо в Реал Сосьедад.
В своем Twitter-аккаунте «львы» обвинили испанский клуб в поддержке российского терроризма и смертей украинского народа.
«Март 2022 года. Реал Сосьедад: «все мы с Украиной». Август 2023 года: Реал платит более 10 миллионов евро российскому Динамо за игрока их национальной сборной.
Российский режим получает более 1 миллиона евро налогов. Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинцев", — написала пресс-служба Карпат.
Напомним, что россиянин подписал контракт с испанским клубом до конца сезона 2028/29.
Также отметим, что Захарян сыграл три матча за сборную России после начала полномасштабной войны в Украине.
Ранее Карпаты жестко обратились к Арсеналу, который поздравил Аршавина.