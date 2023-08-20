«Вы поддерживаете смерть украинцев». Львовский клуб «уничтожил» представителя Ла Лиги за трансфер игрока сборной России — фото 20 августа, 12:02 ФК Карпаты (Фото:Instagram)

Львовские Карпаты отреагировали на трансфер Арсена Захаряна из московского Динамо в Реал Сосьедад.

В своем Twitter-аккаунте «львы» обвинили испанский клуб в поддержке российского терроризма и смертей украинского народа.

«Март 2022 года. Реал Сосьедад: «все мы с Украиной». Август 2023 года: Реал платит более 10 миллионов евро российскому Динамо за игрока их национальной сборной.

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Российский режим получает более 1 миллиона евро налогов. Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинцев", — написала пресс-служба Карпат.

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to russian dinamo for their NT player.



russian regime receives more than 1m € in taxes. Real Sociedad support terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 20, 2023

Напомним, что россиянин подписал контракт с испанским клубом до конца сезона 2028/29.

Также отметим, что Захарян сыграл три матча за сборную России после начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее Карпаты жестко обратились к Арсеналу, который поздравил Аршавина.