Карпаты и Рух передадут ВСУ все деньги от продажи билетов на львовское дерби

Футбольные клубы Карпаты и Рух передадут все средства, полученные от продажи билетов на львовское дерби, в поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Руха в Telegram.

Сбор происходит в сотрудничестве со Львовской ОГА и благотворительным фондом Повернись живим в рамках инициативы «Машини, які…». Цель кампании — собрать 100 миллионов гривен для закупки 90 единиц транспорта (пикапы, багги, бусы) и дронов для шести боевых подразделений ВСУ.

Кроме этого, болельщики Руха, которые задонатят от 100 гривен на монобанк фонда, получат гарантированный билет на матч Рух — Кудривка. Также они автоматически станут участниками розыгрыша подарков: футболки с автографами игроков, приглашение на тренировку, фото с командой, подарочные наборы и возможность попасть за кулисы домашнего матча на Арене Львов.

Матч 10-го тура УПЛ Карпаты — Рух состоится в субботу, 25 октября, на стадионе Украина. Начало игры — в 15:30.

Купить билеты на матч Карпаты — Рух и помочь ВСУ можно по ссылке.

