«Какая реакция должна быть у Зинченко?» Украинский клуб жестко обратился к Арсеналу, который поздравил Аршавина

29 мая, 20:34
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Карпаты пристыдили Арсенал (Фото:Twitter: KarpatyLvivFC)

Карпаты пристыдили Арсенал (Фото:Twitter: KarpatyLvivFC)

Львовские Карпаты, которые вскоре может возглавить Мирон Маркевич, прокомментировали то, что «канониры» поздравили российского футболиста Андрея Аршавина с днем рождения.

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Свое недовольство «зелено-белые» выразили в своем Twitter-аккаунте.

«28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко.

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29 мая: Арсенал поздравляет российского игрока Андрея Аршавина. Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, Арсенал?", — написали Карпаты.

Отметим, что в этом сезоне в АПЛ лондонский клуб занял второе место, набрав 84 очка.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вошел в команду года по версии бывшего игрока сборной Англии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Арсенал (Лондон) Карпаты (Львов) Александр Зинченко

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