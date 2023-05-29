«Какая реакция должна быть у Зинченко?» Украинский клуб жестко обратился к Арсеналу, который поздравил Аршавина 29 мая, 20:34 Карпаты пристыдили Арсенал (Фото:Twitter: KarpatyLvivFC)

Свое недовольство «зелено-белые» выразили в своем Twitter-аккаунте.

«28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко.

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29 мая: Арсенал поздравляет российского игрока Андрея Аршавина. Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, Арсенал?", — написали Карпаты.

28 may: russian army attacked Zhytomyr region, home region of Alex Zinchenko, by a missile strike



29 may: Arsenal send greetings to russian player andrey arshavin



How Zinchenko and all Ukrainians must feel about it, @Arsenal?#RussiaIsATerroristState https://t.co/yfuZPO4wga — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) May 29, 2023

Отметим, что в этом сезоне в АПЛ лондонский клуб занял второе место, набрав 84 очка.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вошел в команду года по версии бывшего игрока сборной Англии.