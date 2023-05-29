«Какая реакция должна быть у Зинченко?» Украинский клуб жестко обратился к Арсеналу, который поздравил Аршавина
Карпаты пристыдили Арсенал (Фото:Twitter: KarpatyLvivFC)
Львовские Карпаты, которые вскоре может возглавить Мирон Маркевич, прокомментировали то, что «канониры» поздравили российского футболиста Андрея Аршавина с днем рождения.
Свое недовольство «зелено-белые» выразили в своем Twitter-аккаунте.
«28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко.
29 мая: Арсенал поздравляет российского игрока Андрея Аршавина. Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, Арсенал?", — написали Карпаты.
Отметим, что в этом сезоне в АПЛ лондонский клуб занял второе место, набрав 84 очка.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вошел в команду года по версии бывшего игрока сборной Англии.