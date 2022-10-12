С пропагандистом Соловьевым в виде свиньи. Звезда женской сборной России по футболу похвасталась оригинальной футболкой — фото

12 октября, 16:50
Поделиться:
Ранее Карпова совершила каминг-аут (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Ранее Карпова совершила каминг-аут (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова похвасталась оригинальной футболкой, на которой пропагандист из РФ Владимир Соловьев был изображен в виде свиньи.

Cвой новый элемент одежды 27-летняя нападающая продемонстрировала в сторис Instagram.

Читайте также:
«Тут какая-то нестыковка». Экс-звезда сборной России по футболу получил повестку в военкомат

Сначала Надежда сделала селфи в футболке белого цвета с российским пропагандистом.

Видео дня

Надежда Карпова via Instagram
Фото: Надежда Карпова via Instagram
Надежда Карпова via Instagram
Фото: Надежда Карпова via Instagram

А позже футболистка продемонстрировала обновку на более качественном кадре.

Надежда Карпова via Instagram
Фото: Надежда Карпова via Instagram

Ранее Карпова совершила каминг-аут, за что попала под жесткую критику в России. Она выступила против войны в Украине.

Сообщалось, что Карпова жестко высказалась о президенте России Владимире Путине.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Сборная России Пропагандист Владимир Соловьев Фото

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X