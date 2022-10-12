С пропагандистом Соловьевым в виде свиньи. Звезда женской сборной России по футболу похвасталась оригинальной футболкой — фото 12 октября, 16:50 Ранее Карпова совершила каминг-аут (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова похвасталась оригинальной футболкой, на которой пропагандист из РФ Владимир Соловьев был изображен в виде свиньи.



Cвой новый элемент одежды 27-летняя нападающая продемонстрировала в сторис Instagram.

Сначала Надежда сделала селфи в футболке белого цвета с российским пропагандистом.

Видео дня

Фото: Надежда Карпова via Instagram

Фото: Надежда Карпова via Instagram

А позже футболистка продемонстрировала обновку на более качественном кадре.

Фото: Надежда Карпова via Instagram

Ранее Карпова совершила каминг-аут, за что попала под жесткую критику в России. Она выступила против войны в Украине.

Сообщалось, что Карпова жестко высказалась о президенте России Владимире Путине.

