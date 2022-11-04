«К черту Путина». Звезда сборной России по футболу оригинально поздравила граждан РФ с Днем народного единства

4 ноября, 12:01
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Надежда Карпова (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Надежда Карпова (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова оригинально поздравила своих соотечественников с Днем народного единства.

27-летняя нападающая поделилась в Instagram стихом, который посвящен сегодняшнему празднику в РФ.

В нем говорилось: «За народное единство нас призвали умирать депутаты и министры, а не дочь, жена и мать.

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Кто они вообще такие, чтоб решать, кто будет жить, а кто будет гнить в могиле ради их карьер и лжи?".

От себя Надежда на английском добавила лишь: «К черту войну! К черту Путина».

Надежда Карпова via Instagram
Фото: Надежда Карпова via Instagram

Ранее Карпова уже высказывалась жестко о президенте России Владимире Путине.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Владимир Путин Сборная России Фото

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