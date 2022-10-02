«У нас нет проблем, кроме этого черта старого». Звезда женской сборной России по футболу жестко высказалась о Путине

2 октября, 21:04
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Ранее Карпова совершила каминг-аут, за что попала под жесткую критику в России (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Ранее Карпова совершила каминг-аут, за что попала под жесткую критику в России (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова жестко высказалась о президенте своей страны Владимире Путине.

27-летняя нападающая поделилась мнением о главе РФ в сторис Instagram.

Надежда опубликовала видео с выступлением Путина, в комментарии к которому написала: «Ура, пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы, плиз. Это не просто «призовут — пойду». Вас отправят на преступление!

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В Украине такие же люди, как мы — и вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого! Зае***".

Надежда Карпова via Instagram
Фото: Надежда Карпова via Instagram

Ранее Карпова совершила каминг-аут, за что попала под жесткую критику в России. Она выступила против войны в Украине.

Сообщалось, что бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов после объявления в РФ частичной мобилизации получил повестку в военкомат.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Владимир Путин Сборная России Фото

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