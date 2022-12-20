«У***и, мрази и е***ые фашисты». Звезда сборной России по футболу поделилась мнением о Путине и Лукашенко
Карпова жестко раскритиковала двух диктаторов (Фото:Надежда Карпова via Instagram)
Звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова резко высказалась о президенте своей страны Владимире Путине и белорусском диктаторе Александре Лукашенко.
Мнением о главах двух государств 27-летняя нападающая поделилась в сторис Instagram.
Надежда опубликовала цитату Лукашенко, в которой тот назвал себя с Путиным соагрессорами, самыми вредными и токсичными людьми на планете.
От себя Карпова написала: «Вы — у***и», вы — мрази, вы — те, кто устроил геноцид, вы — те, кого надо судить.
Вы — не просто «токсичные», вы — е***ые фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам, потому что добро всегда побеждает зло".
Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!
Ранее Карпова оригинально поздравила граждан РФ с Днем народного единства, послав к черту Путина.