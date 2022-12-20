«У***и, мрази и е***ые фашисты». Звезда сборной России по футболу поделилась мнением о Путине и Лукашенко

20 декабря, 10:03
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Карпова жестко раскритиковала двух диктаторов (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Карпова жестко раскритиковала двух диктаторов (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Звезда женской сборной России по футболу Надежда Карпова резко высказалась о президенте своей страны Владимире Путине и белорусском диктаторе Александре Лукашенко.

Мнением о главах двух государств 27-летняя нападающая поделилась в сторис Instagram.

Надежда опубликовала цитату Лукашенко, в которой тот назвал себя с Путиным соагрессорами, самыми вредными и токсичными людьми на планете.

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От себя Карпова написала: «Вы — у***и», вы — мрази, вы — те, кто устроил геноцид, вы — те, кого надо судить.

Вы — не просто «токсичные», вы — е***ые фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам, потому что добро всегда побеждает зло".

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Надежда Карпова via Instagram
Фото: Надежда Карпова via Instagram

Ранее Карпова оригинально поздравила граждан РФ с Днем народного единства, послав к черту Путина.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Владимир Путин Александр Лукашенко Сборная России Фото

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