«Очень интересно наблюдать за ним». Легенда Ливерпуля оценил дебют Зинченко за Арсенал

8 августа, 12:00
Зинченко быстро адаптировался в Арсенале (Фото:Reuters/Paul Childs)

Зинченко быстро адаптировался в Арсенале (Фото:Reuters/Paul Childs)

Экс-защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер поделился впечатлением от дебюта Александра Зинченко за Арсенал в матче английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас (2:0).

Каррагер высоко оценил первую официальную игру Зинченко за Арсенал, отметив, что украинец добавляет "канонирам" разнообразие на футбольном поле, сообщает Sky Sports.

«Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он заполняет те же позиции внутри поля, как это было в Манчестер Сити. В других случаях он играл очень высоко и широко. В его игре отличный микс», - сказал Каррагер.

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Сообщалось, что Зинченко стал лучшим игроком матча против Кристал Пэлас в первом туре английской Премьер-лиги по версии популярного портала Whoscored.

Зинченко стал игроком Арсенала 22 июля, подписав с "канонирами" четырехлетний контракт.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Арсенал (Лондон) Сборная Украины Сборная Англии Александр Зинченко

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