«Как Барселона времен Гвардиолы». Легенда Ливерпуля расхвалил ПСЖ после феерической победы над Реалом

10 июля, 12:38
Джейми Каррагер (Фото: Джейми Каррагер via Instagram)

Бывший защитник Ливерпуля и ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер выразил восхищение игрой ПСЖ после разгромной победы над Реалом со счетом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.

Каррагер сравнил игру ПСЖ с лучшими годами Барселоны под руководством Хосепа Гвардиолы, который теперь возглавляет Манчестер Сити

«Смотреть на этот ПСЖ — это как смотреть на Барселону времен Пепа Гвардиолы. Лучшего комплимента я просто не найду!», — написал англичанин в X

https://twitter.com/Carra23/status/1943032285210751321

Ранее новый тренер Реала Хаби Алонсо назвал причины разгромного поражения от ПСЖ.

Также о фиаско высказался президент «сливочных» Флорентино Перес.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид клубный чемпионат мира Футбол

