«Как Барселона времен Гвардиолы». Легенда Ливерпуля расхвалил ПСЖ после феерической победы над Реалом

Бывший защитник Ливерпуля и ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер выразил восхищение игрой ПСЖ после разгромной победы над Реалом со счетом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.

Каррагер сравнил игру ПСЖ с лучшими годами Барселоны под руководством Хосепа Гвардиолы, который теперь возглавляет Манчестер Сити

«Смотреть на этот ПСЖ — это как смотреть на Барселону времен Пепа Гвардиолы. Лучшего комплимента я просто не найду!», — написал англичанин в X

Ранее новый тренер Реала Хаби Алонсо назвал причины разгромного поражения от ПСЖ.

Также о фиаско высказался президент «сливочных» Флорентино Перес.