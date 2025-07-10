«Как Барселона времен Гвардиолы». Легенда Ливерпуля расхвалил ПСЖ после феерической победы над Реалом
Джейми Каррагер (Фото: Джейми Каррагер via Instagram)
Бывший защитник Ливерпуля и ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер выразил восхищение игрой ПСЖ после разгромной победы над Реалом со счетом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.
Каррагер сравнил игру ПСЖ с лучшими годами Барселоны под руководством Хосепа Гвардиолы, который теперь возглавляет Манчестер Сити
«Смотреть на этот ПСЖ — это как смотреть на Барселону времен Пепа Гвардиолы. Лучшего комплимента я просто не найду!», — написал англичанин в X
