Футболисты сборной Украины попали в символическую сборную первого тура Евро U-21
Алексей Кащук (Фото:УАФ)
Статистический портал Sofascore составил символическую сборную первого тура молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил двух украинских игроков.
В первом туре молодежная сборная Украины обыграла Хорватию (2:0).
Главным героем встречи стал Алексей Кащук, который забил и выполнил голевую передачу. Портал оценил его действия — 8.8 балла.
Отметим, что защитник Максим Таловеров также попал в список избранных, получив оценку — 8.0.
Символическая сборная 1 тура Евро-2023 U-21:
- Даниэль Перец (Израиль), Саба Сазонов (Грузия), Максим Таловеров (Украина), Кони де Винтер (Бельгия), Алексей Кащук (Украина), Кастриот Имери (Швейцария), Сандро Тонали (Италия), Максим де Кейпер (Бельгия), Серхио Гомес, Родри Санчес (оба — Испания), Пьетро Пеллегри (Италия).
Напомним, в субботу, 24 июня, подопечные Руслана Ротаня сыграют с Румынией.
Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Хорватия.