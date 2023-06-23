Футболисты сборной Украины попали в символическую сборную первого тура Евро U-21 23 июня, 14:14 Алексей Кащук (Фото:УАФ)

Статистический портал Sofascore составил символическую сборную первого тура молодежного чемпионата Европы U-21, куда включил двух украинских игроков.



В первом туре молодежная сборная Украины обыграла Хорватию (2:0).

Главным героем встречи стал Алексей Кащук, который забил и выполнил голевую передачу. Портал оценил его действия — 8.8 балла.

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Отметим, что защитник Максим Таловеров также попал в список избранных, получив оценку — 8.0.

Символическая сборная 1 тура Евро-2023 U-21:

Даниэль Перец ( Израиль), Саба Сазонов ( Грузия), Максим Таловеров ( Украина), Кони де Винтер ( Бельгия), Алексей Кащук ( Украина), Кастриот Имери ( Швейцария), Сандро Тонали ( Италия), Максим де Кейпер ( Бельгия), Серхио Гомес, Родри Санчес ( оба — Испания), Пьетро Пеллегри ( Италия).



Фото: Sofascore

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Напомним, в субботу, 24 июня, подопечные Руслана Ротаня сыграют с Румынией.

Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Хорватия.