Катар — Эквадор. Где и когда смотреть матч открытия ЧМ-2022

19 ноября, 22:22
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Эквадор в четвертый раз сыграет на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Эквадор в четвертый раз сыграет на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче открытия футбольного чемпионата мира 2022 года в рамках первого тура первенства между сборными Катара и Эквадора.

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Поединок ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в Эль-Хауре (Катар) 20 ноября на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

НВ
Фото: НВ

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать о сборной Катара перед матчем:

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  • выступает на ЧМ-2022 на правах хозяйки турнира;
  • до сих пор ни разу не играла в финальной части чемпионатов мира;
  • не знает поражений пять последних поединков кряду, которые пришлись на товарищеские встречи, при четырех победах;
  • под вопросом участие нападающего Акрама Афифа (повреждение).

Что нужно знать о сборной Эквадора перед матчем:

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  • вышла на ЧМ-2022 с четвертого места южноамериканского отбора;
  • лучший результат на трех проведенных чемпионатах мирах — 1/8 финала в 2006 году;
  • не знает поражений семь последних поединков кряду во всех турнирах при двух победах и пяти ничьих;
  • под вопросом участие защитника Арболеды, полузащитника Груэсо и нападающего Сармьенто (травмы).

Ориентировочные составы:

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Хассан, Ро-Ро, Ахмед, Хатем, Будиаф, Аль-Хайдос, Афиф, Али

Эквадор: Домингес, Пресиад, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Мендес, Сифуэнтес, Кайседо, Мена, Ибарра, Валенсия

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022

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