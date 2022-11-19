Катар — Эквадор. Где и когда смотреть матч открытия ЧМ-2022 19 ноября, 22:22 Эквадор в четвертый раз сыграет на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче открытия футбольного чемпионата мира 2022 года в рамках первого тура первенства между сборными Катара и Эквадора.



Поединок ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в Эль-Хауре (Катар) 20 ноября на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.

Фото: НВ

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать о сборной Катара перед матчем:

выступает на ЧМ-2022 на правах хозяйки турнира;

до сих пор ни разу не играла в финальной части чемпионатов мира;

не знает поражений пять последних поединков кряду, которые пришлись на товарищеские встречи, при четырех победах;

под вопросом участие нападающего Акрама Афифа ( повреждение).

Что нужно знать о сборной Эквадора перед матчем:

вышла на ЧМ-2022 с четвертого места южноамериканского отбора;

лучший результат на трех проведенных чемпионатах мирах — 1/8 финала в 2006 году;

не знает поражений семь последних поединков кряду во всех турнирах при двух победах и пяти ничьих;

под вопросом участие защитника Арболеды, полузащитника Груэсо и нападающего Сармьенто ( травмы).

Ориентировочные составы:

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Хассан, Ро-Ро, Ахмед, Хатем, Будиаф, Аль-Хайдос, Афиф, Али

Эквадор: Домингес, Пресиад, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Мендес, Сифуэнтес, Кайседо, Мена, Ибарра, Валенсия