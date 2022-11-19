Катар — Эквадор. Где и когда смотреть матч открытия ЧМ-2022
Эквадор в четвертый раз сыграет на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче открытия футбольного чемпионата мира 2022 года в рамках первого тура первенства между сборными Катара и Эквадора.
Поединок ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в Эль-Хауре (Катар) 20 ноября на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Катара перед матчем:
- выступает на ЧМ-2022 на правах хозяйки турнира;
- до сих пор ни разу не играла в финальной части чемпионатов мира;
- не знает поражений пять последних поединков кряду, которые пришлись на товарищеские встречи, при четырех победах;
- под вопросом участие нападающего Акрама Афифа (повреждение).
Что нужно знать о сборной Эквадора перед матчем:
- вышла на ЧМ-2022 с четвертого места южноамериканского отбора;
- лучший результат на трех проведенных чемпионатах мирах — 1/8 финала в 2006 году;
- не знает поражений семь последних поединков кряду во всех турнирах при двух победах и пяти ничьих;
- под вопросом участие защитника Арболеды, полузащитника Груэсо и нападающего Сармьенто (травмы).
Ориентировочные составы:
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Хассан, Ро-Ро, Ахмед, Хатем, Будиаф, Аль-Хайдос, Афиф, Али
Эквадор: Домингес, Пресиад, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Мендес, Сифуэнтес, Кайседо, Мена, Ибарра, Валенсия