Катар — Эквадор. Онлайн-трансляция матча открытия ЧМ-2022 20 ноября, 01:20 Букмекеры называют Эквадор фаворитом матча (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

НВ следит за ходом стартовой игры футбольного чемпионата мира 2020 года между сборными Катара и Эквадора. Начало — в 18:00 по киевскому времени сегодня, 20 ноября.



Ориентировочные составы:

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хухи, Хассан, Ро-Ро, Ахмед, Хатем, Будиаф, Аль-Хайдос, Афиф, Али

Эквадор: Домингес, Пресиад, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Мендес, Сифуэнтес, Кайседо, Мена, Ибарра, Валенсия

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Матч состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе Эль-Баит. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Катар выступает на ЧМ-2022 на правах хозяев турнира. Сборная до сих пор ни разу не играла в финальной части чемпионатов мира.

Команда не знает поражений пять последних поединков кряду, которые пришлись на товарищеские встречи, при четырех победах. У коллектива под вопросом участие нападающего Акрама Афифа (повреждение).

Эквадор вышел на ЧМ-2022 с четвертого места южноамериканского отбора. Лучший результат сборной на трех проведенных чемпионатах мирах — 1/8 финала в 2006 году.

Команда не знает поражений семь последних поединков кряду во всех турнирах при двух победах и пяти ничьих. У коллектива под вопросом участие защитника Арболеды, полузащитника Груэсо и нападающего Сармьенто (травмы).

Статистика знает три поединка между соперниками. Каждая из команд одержала по одной победе, еще один матч завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Эквадор является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,40, то, что выиграет Катар, оценивается в 3,20, ничья — в 3,00.