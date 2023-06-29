От одного украинца к другому: Звездный игрок сборной Германии перебрался в Арсенал за круглую сумму

29 июня, 08:40
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Кай Хаверц (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Кай Хаверц (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Лондонский Арсенал официально сообщил о подписании Кая Хаверца из лондонского Челси.

Пресс-служба клуба сообщила, что стороны заключили долгосрочный контракт, однако точный срок неизвестен. В СМИ была информация, что соглашение будет действовать до лета 2028 года.

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Немецкий футболист будет выступать под 29 номером.

По информации Фабрицио Романо, Арсенал заплатил за Хаверца 70 миллионов евро + бонусы.

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Напомним, за три сезона в Челси 24-летний игрок забил 32 гола и сделал 15 голевых передач в 139 матчах.

За это время нападающий выиграл с командой Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити переманил звездного футболиста из состава конкурента.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Арсенал (Лондон)

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