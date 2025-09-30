Во вторник, 30 сентября, казахстанский Кайрат дома потерпел поражение от мадридского Реала во втором туре Лиги чемпионов.

Кайрат — Реал 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пен.), 52, 74; Камавинга, 83, Диас, 90+3

В начале матча «сливочным» было трудно взломать оборону хозяев, однако после ошибки казахстанцев в первом тайме мадридцы получили право на пенальти, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе.

Во втором тайме француз забил во второй раз: Тибо Куртуа ассистировал нападающему, выбив мяч подальше от собственных ворот, и Мбаппе вышел один на один, перебросив голкипера Кайрата. На 74-й минуте Мбаппе оформил хет-трик мощным ударом из-за пределов штрафной площади.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

В конце поединка Эдуардо Камавинга довел счет до 4:0, забив головой после передачи Родриго. А завершил матч Брайм Диас, который замкнул великолепную комбинацию точным ударом в нижний дальний угол. Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Напомним, что для Реала это уже вторая победа в нынешней Лиге чемпионов, тогда как Кайрат потерпел два поражения.

