Дебютный домашний матч в основной сетке ЛЧ клуб из Казахстана провел против самой титулованной команды в истории турнира. И крупно проиграл.

Реал добыл уверенную победу на выезде благодаря Килиану Мбаппе. Французский форвард оформил хет-трик в матче. И забил уже 60 голов в Лиге чемпионов.

Во время второго гола результативную передачу на Мбаппе отдал голкипер Реала Тибо Куртуа. Тем самым, Куртуа стал вторым вратарем в истории мадридского Реала, сделавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов. Первым был Сантьяго Каньисарес в 1997 году в игре с Олимпиакосом.

КАЙРАТ — РЕАЛ — 0:5

0:1. Мбаппе, 25 (пен.)

0:2. Мбаппе, 52

0:3. Мбаппе, 74

0:4. Камавинга, 83

0:5. Диас, 90+3

Кайрат ранее никогда не играл в основной сетке Лиги чемпионов. Для клуба это всего третий розыгрыш ЛЧ. Команда проиграла в первом отборочном раунде ЛЧ-2005/06, а в ЛЧ-2021/22 вылетела во втором.

В основной сетке еврокубка Кайрат играл лишь раз — в Лиге конференций УЕФА-2021/22. Не одержав ни одной победы (Н2 П4), команда заняла последнее место в группе.

Мадридский Реал 15 раз выигрывал Кубок/Лигу чемпионов. В прошлом розыгрыше испанцы заняли 11-е место на общем этапе (пять побед, три поражения), затем обыграли Манчестер Сити с общим счетом 6:3 в стыковых матчах, победили Атлетико по пенальти в 1/8 финала (2:1, 0:1), после чего уступили Арсеналу со счетом 1:5 по сумме двух матчей в четвертьфинале.

В первом туре Кайрат в гостях уступил Спортингу — 1:4.

А Реал дома обыграл Марсель — 2:1, стал первой командой, которая выиграла 200 матчей и забила 700 голов в Лиге чемпионов.

В букмекерских конторах котировки перед матчем были такие: победа Реала — 1.09, ничья — 12.00, победа Кайрата — 24.00.