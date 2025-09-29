«Результат 30 лет коррупции». Туалет на стадионе в Казахстане шокировал иностранцев перед матчем Кайрат — Реал в Лиге чемпионов — видео
Матч Кайрат Реал состоится в Алматы 30 сентября (Фото: Sports24.kz)
Перед игрой 2-го тура Лиги чемпионов между Кайратом и Реалом в Казахстане иностранные журналисты сняли видео туалета на Центральном стадионе Алматы, которое вызвало волну обсуждений в соцсетях.
Об этом сообщает sports.kz.
Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция Реала, посвященная предстоящей игре против казахстанской команды.
На мероприятии присутствовали представители зарубежных медиа, один из которых опубликовал видео из туалета на стадионе.
Состояние санузла поразило гостей своей устаревшей инфраструктурой и вызвало оживленные дискуссии среди болельщиков в сети.
«Стыдно, лучше бы в Астане играли». «Ну что тут скажешь? Результат 30 лет коррупции». «Это еще чисто, покажите им после матча сразу!», — написали в комментариях.
Матч Кайрат — Реал состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Атлетико разгромил Реал в сумасшедшем мадридском дерби с семью голами.