Перед игрой 2-го тура Лиги чемпионов между Кайратом и Реалом в Казахстане иностранные журналисты сняли видео туалета на Центральном стадионе Алматы, которое вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Об этом сообщает sports.kz.

Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция Реала, посвященная предстоящей игре против казахстанской команды.

На мероприятии присутствовали представители зарубежных медиа, один из которых опубликовал видео из туалета на стадионе.

Состояние санузла поразило гостей своей устаревшей инфраструктурой и вызвало оживленные дискуссии среди болельщиков в сети.

«Стыдно, лучше бы в Астане играли». «Ну что тут скажешь? Результат 30 лет коррупции». «Это еще чисто, покажите им после матча сразу!», — написали в комментариях.

Матч Кайрат — Реал состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

