«Результат 30 лет коррупции». Туалет на стадионе в Казахстане шокировал иностранцев перед матчем Кайрат — Реал в Лиге чемпионов — видео

29 сентября, 17:57
Поделиться:
Матч Кайрат Реал состоится в Алматы 30 сентября (Фото: Sports24.kz)

Матч Кайрат Реал состоится в Алматы 30 сентября (Фото: Sports24.kz)

Перед игрой 2-го тура Лиги чемпионов между Кайратом и Реалом в Казахстане иностранные журналисты сняли видео туалета на Центральном стадионе Алматы, которое вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Читайте также:
Реал и Барселона поборются за топ-форварда летом 2026 года — СМИ

Об этом сообщает sports.kz.

Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция Реала, посвященная предстоящей игре против казахстанской команды.

На мероприятии присутствовали представители зарубежных медиа, один из которых опубликовал видео из туалета на стадионе.

Реклама

Состояние санузла поразило гостей своей устаревшей инфраструктурой и вызвало оживленные дискуссии среди болельщиков в сети.

«Стыдно, лучше бы в Астане играли». «Ну что тут скажешь? Результат 30 лет коррупции». «Это еще чисто, покажите им после матча сразу!», — написали в комментариях.

Матч Кайрат — Реал состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Атлетико разгромил Реал в сумасшедшем мадридском дерби с семью голами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Казахстан ФК Реал Мадрид Алматы Футбол Лига чемпионов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies