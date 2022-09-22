Словами диктатора Лукашенко. Казахстанские фанаты потроллили сборную Беларуси во время матча Лиги наций — фото
Сам матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1 (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
Казахстанские фанаты потроллили сборную Беларуси во время матча Лиги наций.
Болельщики хозяев продемонстрировали баннер с известными словами белорусского диктатора Александра Лукашенко.
«А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение», — было написано на плакате.
Сам матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1. Этот результат позволил команде за тур до завершения турнира выйти в дивизион B Лиги наций.
Беларусь идет последней в группе, в которой также выступают сборные Словакии и Азербайджана, имея в активе всего два очка.
Накануне национальная команда Украины разгромно проиграла шотландцам в Лиге наций.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.