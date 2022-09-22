Словами диктатора Лукашенко. Казахстанские фанаты потроллили сборную Беларуси во время матча Лиги наций — фото

22 сентября, 20:01
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Сам матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1 (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Сам матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1 (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Казахстанские фанаты потроллили сборную Беларуси во время матча Лиги наций.

Болельщики хозяев продемонстрировали баннер с известными словами белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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«А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение», — было написано на плакате.

Видео дня

Сам матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 2:1. Этот результат позволил команде за тур до завершения турнира выйти в дивизион B Лиги наций.

Беларусь идет последней в группе, в которой также выступают сборные Словакии и Азербайджана, имея в активе всего два очка.

Накануне национальная команда Украины разгромно проиграла шотландцам в Лиге наций.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Александр Лукашенко Фанаты Болельщики Лига Наций Сборная Беларуси Фото

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