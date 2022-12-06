СМИ все объяснили. Звезда сборной Бразилии засунул Неймару что-то в нос перед матчем ЧМ-2022 — видео

6 декабря, 23:53
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Каземиро просто наложил на нос Неймара мазь (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

Каземиро просто наложил на нос Неймара мазь (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

В Сети стало вирусным видео, на котором полузащитник сборной Бразилии Каземиро перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 с национальной командой Южной Кореи засунул что-то в нос своему соотечественнику Неймару.

После оказанной помощи партнеру 30-летний хавбек обнял нападающего и что-то ему сказал.

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Многих болельщиков заинтриговал поступок Каземиро. Главным вопросом был: Что же он засунул в нос соотечественнику?

Видео дня

https://twitter.com/Faq_villalba/status/1599841383158018049

Однако позже издание UOL нашло объяснение действиям бразильского полузащитника.

Оказывается, Каземиро просто наложил на нос нападающему мазь, которая помогает улучшить дыхание во время гриппа.

Сообщалось, что Неймар получил травму в первом матче ЧМ-2022 с национальной командой Сербии.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Неймар Видео ЧМ-2022 Сборная Бразилии

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