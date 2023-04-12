Зозуля — о казни украинского военного: Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали 12 апреля, 20:11 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля отреагировал на видео с казнью россиянами украинского военного.

Зозуля опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором выразил свои эмоции после просмотра видео со зверством россиян.

По словам футболиста, казнь воина ВСУ не сломает украинцев, а наоборот, придаст больше ярости и гнева.

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«Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей — уничтожать.

А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии.

Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали.

Друзья, сплачиваемся и донатим на победу! На месть!", — написал Зозуля.

Ранее Роман Зозуля подверг критике Национальный олимпийский комитет Украины на фоне решения Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов на соревнования под нейтральным статусом.

