Зозуля — о казни украинского военного: Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали
Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)
Футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля отреагировал на видео с казнью россиянами украинского военного.
Зозуля опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором выразил свои эмоции после просмотра видео со зверством россиян.
По словам футболиста, казнь воина ВСУ не сломает украинцев, а наоборот, придаст больше ярости и гнева.
«Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей — уничтожать.
А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии.
Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали.
Друзья, сплачиваемся и донатим на победу! На месть!", — написал Зозуля.
Ранее Роман Зозуля подверг критике Национальный олимпийский комитет Украины на фоне решения Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов на соревнования под нейтральным статусом.