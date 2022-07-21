Немецкий футбольный клуб обратился в УЕФА с требованием отстранить белорусские команды от еврокубков
Руководство Кельна написало письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину (Фото:ФК Кельн)
Немецкий Кельн направил письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с требованием отстранить белорусские команды от участия в еврокубках.
Кельн призвал УЕФА отстранить клубы из Беларуси от еврокубков в связи с поддержкой белорусского правительства России, которая ведет войну против Украины, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
«Массированная поддержка Беларусью российской войны против Украины нарушает не только ценности и нормы Кельна, а и всего спорта», — говорится в заявлении клуба.
Кельн также проинформировал руководителей Футбольного союза Германии об этой позиции и поддерживает контакты с другими командами, участвующими в квалификации группового этапа Лиги конференций Европы УЕФА, чтобы получить их поддержку по отстранению команд из Беларуси.
Кельн сыграет на групповом этапе Лиги конференций и теоретически может встретиться с БАТЭ, Гомелем, солигорским Шахтером или минским Динамо.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА исключили сборные России и ее клубы из всех турниров, а Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции на запрет их участия в турнирах под эгидами этих организаций.
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