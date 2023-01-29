Динамо объявило об уходе еще одного ключевого футболиста 29 января, 19:13 Кендзера ушел в ПАОК на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Динамо Киев объявило об уходе основного защитника Томаша Кендзеры.



Как сообщает официальный сайт киевского клуба, польский игрок проведет вторую половину сезона в греческом ПАОКе на правах аренды.

Текущий контракт 28-летнего футболиста с Динамо заканчивается летом 2024 года, поэтому через полгода может вернуться в украинскую команду.

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Примечательно, что ПАОК возглавляет сын главного тренера киевского коллектива Мирчи Луческу Разван. Кендзера играл за Динамо с 2017 года.

Ранее ведущий полузащитник Динамо Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону.

Также киевскую команду покинул нападающий Владислав Кулач, который стал игроком азербаджайнской Зиры.