Динамо объявило об уходе еще одного ключевого футболиста
Кендзера ушел в ПАОК на правах аренды (Фото:ФК Динамо)
Динамо Киев объявило об уходе основного защитника Томаша Кендзеры.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, польский игрок проведет вторую половину сезона в греческом ПАОКе на правах аренды.
Текущий контракт 28-летнего футболиста с Динамо заканчивается летом 2024 года, поэтому через полгода может вернуться в украинскую команду.
Динамо вернуло футболиста из европейского клуба
Примечательно, что ПАОК возглавляет сын главного тренера киевского коллектива Мирчи Луческу Разван. Кендзера играл за Динамо с 2017 года.
Ранее ведущий полузащитник Динамо Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону.
Также киевскую команду покинул нападающий Владислав Кулач, который стал игроком азербаджайнской Зиры.