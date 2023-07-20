«Успокойтесь, ребята». Драка между кенгуру не позволила звездам Тоттенхэма сыграть в гольф — видео 20 июля, 13:12 Кенгуру помешали Кейну и Мэддисону сыграть в гольф (Фото:Рейтер/Ли Смит)

Лондонский Тоттенхэм отправился на предсезонные сборы в Австралию, где уже обыграл Вест Хэм со счетом 3:2.

После матча Гарри Кейн и Джеймс Мэддисон решили сыграть в гольф, однако их игру прервал боксерский поединок между кенгуру.

Джеймс Мэддисон довольно остроумно отреагировал на драку зверей.

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«Успокойтесь, ребята, я здесь пытаюсь пробить», — написал англичанин в своем Instagram.

Фото: Instagram Мэддисона

Ранее были слухи, что Бавария готова приобрести Гарри Кейна за огромные деньги.

Также сообщалось, что Мэддисон стал игроком Тоттенхэма, будучи их хейтером.