«Это было бы демонстрацией уважения». Легенда Ливерпуля предложил подарить Украине прямую путевку на ЧМ-2026 12 апреля, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Кенни Далглиш (Фото:Кенни Даллглиш via Instagram)

Легенда Ливерпуля и сборной Шотландии Кенни Далглиш считает, что сборная Украины должна получить прямую путевку на чемпионат мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Такую идею Далглиш предложил в связи с тем, что футболисты сборной Украины оказались в сложной ситуации из-за войны, сообщает The Scottish Sun.

По словам Далглиша, такой подарок стал бы демонстрацией уважения.

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«Нужно с большим уважением относиться к украинским игрокам и футбольной ассоциации. То, что они оказались в таком положении, не их вина.

Думаю, что на них нельзя давить, это было бы несправедливо. Может, стоит сделать им подарок и сказать: "На следующий чемпионат мира вы выйдете сразу. Вам не нужно проходить через квалификацию".

Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было бы хорошо предложить такое решение, если они захотят», — сказал Далглиш.

Ранее глава Шотландской ассоциации футбольных болельщиков Энди Смит предложил подарить сборной Украины путевку на ЧМ-2022, однако как главный тренер национальной команды «сине-желтых» Александр Петраков, так и капитан Андрей Ярмоленко считают, что команда должна выйти на чемпионат мира по спортивному принципу.

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