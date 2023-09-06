«Это заставляет выкладываться на полную». Кепа рассказал об «ожесточенной» конкуренции с Луниным за место в воротах Реала 6 сентября, 12:48 Лунин (Фото:Реал Мадрид)

Новичок «сливочных» Кепа Аррисабалага признался, что у него хорошие отношения украинским голкипером Андреем Луниным.

По словам Кепы, конкуренция с украинцем заставляет его демонстрировать свои лучшие качества.

«Лунин? У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями — когда я играл и когда сидел в запасе. Здоровая конкуренция полезна для команды. Она заставляет выкладываться на полную мощность и демонстрировать свои лучшие качества. Это то, что мы собираемся сделать», — сказал Кепа Marca.

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Напомним, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.

На замену бельгийцу «сливочные» арендовали голкипера Челси Кепу Аррисабалагу без права выкупа.

А ранее Анчелотти заявил, что Лунину не хватает опыта, чтобы быть первым номером команды.