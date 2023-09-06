«Это заставляет выкладываться на полную». Кепа рассказал об «ожесточенной» конкуренции с Луниным за место в воротах Реала

6 сентября, 12:48
Поделиться:
Лунин (Фото:Реал Мадрид)

Лунин (Фото:Реал Мадрид)

Новичок «сливочных» Кепа Аррисабалага признался, что у него хорошие отношения украинским голкипером Андреем Луниным.

Читайте также:
Новый лидер. Звездный новичок Реала повторил рекорд Роналду, принеся мадридцам драматичную победу в компенсированное время — видео

По словам Кепы, конкуренция с украинцем заставляет его демонстрировать свои лучшие качества.

«Лунин? У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями — когда я играл и когда сидел в запасе. Здоровая конкуренция полезна для команды. Она заставляет выкладываться на полную мощность и демонстрировать свои лучшие качества. Это то, что мы собираемся сделать», — сказал Кепа Marca.

Видео дня

Напомним, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит минимум шесть месяцев.

Читайте также:
Анчелотти в восторге от Лунина: украинец действовал спокойно и с уверенностью в себе

На замену бельгийцу «сливочные» арендовали голкипера Челси Кепу Аррисабалагу без права выкупа.

А ранее Анчелотти заявил, что Лунину не хватает опыта, чтобы быть первым номером команды.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X