Голкипер ПСЖ принял у себя дома 30 украинских беженцев

25 марта, 15:27
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Кейлор Навас присоединился к помощи украинцам (Фото:Кейлор Навас via Instagram)

Кейлор Навас присоединился к помощи украинцам (Фото:Кейлор Навас via Instagram)

Голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас отметился благородным поступком.

Навас поселил в своем доме в Париже 30 украинских беженцев, которые покинули родную землю из-за российского вторжения, сообщает Diario Sport.

Для этого футболист купил 30 коек, которые разместил в помещении домашнего кинотеатра.

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Сообщается, что супруга Наваса приготовила украинцам еду и вместе с ними помолилась.

Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ Серхио Рамос продает эксклюзивные худи для помощи украинцам.

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Теги:   Футбол Беженцы ПСЖ (Paris SG) Война в Украине

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