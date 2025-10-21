«Лучшего нападающего сейчас я не вижу»: легендарный Маттеус назвал главного претендента на Золотой мяч-2026

21 октября, 10:18
Харри Кейн получил похвалу от Лотара Маттеуса

Харри Кейн получил похвалу от Лотара Маттеуса (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре нападающего Баварии и сборной Англии Харри Кейна в этом сезоне.

Маттеус считает, что 32-летний футболист сейчас является самым лучшим форвардом в мире и претендует на Золотой мяч-2026

«Лучшего нападающего в мире я сейчас не вижу. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиций, на которых он играет. Думаю, Кейн стал еще лучше, потому что он может действовать свободно. При Томасе Тухеле ему, возможно, не дали той свободы в Баварии, которую он сейчас имеет при Венсане Компани.

Когда смотришь на выступления Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13-е место в голосовании за Золотой мяч. Если он продолжит в том же духе, то, возможно, в следующем году он сможет завоевать этот трофей, но это станет возможным только в сочетании с успехами команды", — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В текущем сезоне Кейн провел 11 матчей за Баварию во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал три результативные передачи.

