«Мне грустно покидать клуб». Звездный новичок Баварии трогательно попрощался со своей бывшей командой — видео 12 августа, 15:39 Кейн подписал с Баварией контракт на пять сезонов (Фото:ФК Бавария)

Новый форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн попрощался с лондонским Тоттенхэмом и болельщиками клуба.

Кейн опубликовал видеообращение в своем аккаунте в Instagram, в котором поблагодарил свой бывший клуб и болельщиков за поддержку.

«Мне грустно покидать клуб, в котором я провел почти 20 лет своей жизни, от 11-летнего мальчика до 30-летнего мужчины. В Тоттенхэме у меня было очень много замечательных моментов и особых воспоминаний, которые я буду помнить всегда», — сказал Кейн.

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Форвард добавил, что прожил в Тоттенхэме незабываемые моменты и не исключил, что в будущем может вернуться в лондонскую команду.

«Я буду смотреть этот сезон. Удачи Тоттенхэму и всему клубу. Это не прощание — никогда не знаешь, как сложится будущее, но это спасибо. Скоро увидимся», — подытожил Кейн.

Бавария заплатила за трансфер 100 млн евро плюс 20 млн бонусов. Это рекордный входящий трансфер в истории Баварии. В 2019 году немецкий клуб приобрел Лукаса Эрнандеса за 80 млн евро.



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