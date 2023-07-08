«Кровавые деньги затмили вашу честь». Киевское Динамо жестко раскритиковало решение Фенербахче поехать на газпромовский турнир в Россию
Матч Динамо против Фенербахче в групповом этапе ЛЕ (Фото:ФК Динамо Киев)
Динамо Киев выпустило официальное заявление относительно участия турецкого клуба в скандальном турнире, который организовывает Зенит.
В сообщении на официальном сайте киевляне вспомнили игру против Фенербахче в групповом этапе Лиги Европы, когда фаны турецкого клуба приходили на стадион в масках Путина.
«Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против Динамо в масках главного садиста Европы — ваш клуб молчал.
Теперь понятно, почему.
Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.
УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.
Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.
Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.
Fenerbahçe Spor Kulübü - ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!" - говорится в сообщении киевского клуба.
Стоит отметить, что игроки Фенербахче отказывались ехать на футбольный турнир в Россию, однако примут участие в нем.
Ранее сообщалось, что воспитанник киевского Динамо Давид Оруджев бойкотирует газпромовский турнир.