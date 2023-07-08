«Кровавые деньги затмили вашу честь». Киевское Динамо жестко раскритиковало решение Фенербахче поехать на газпромовский турнир в Россию 8 июля, 18:00 Матч Динамо против Фенербахче в групповом этапе ЛЕ (Фото:ФК Динамо Киев)

Динамо Киев выпустило официальное заявление относительно участия турецкого клуба в скандальном турнире, который организовывает Зенит.

В сообщении на официальном сайте киевляне вспомнили игру против Фенербахче в групповом этапе Лиги Европы, когда фаны турецкого клуба приходили на стадион в масках Путина.

Видео дня

«Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против Динамо в масках главного садиста Европы — ваш клуб молчал.

Теперь понятно, почему.

Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü - ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!" - говорится в сообщении киевского клуба.

Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти «Динамо» у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав.



Тепер зрозуміло, чому.



Звернення до @Fenerbahce 👉 https://t.co/mvku7Uj5aW pic.twitter.com/NMxeSg0cm7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 8, 2023

Читайте также: Игрок киевского Динамо перешел в грузинский клуб

Стоит отметить, что игроки Фенербахче отказывались ехать на футбольный турнир в Россию, однако примут участие в нем.

Ранее сообщалось, что воспитанник киевского Динамо Давид Оруджев бойкотирует газпромовский турнир.